Під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони не змогли домовитися про новий графік розведення сил на Донбасі.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що під час засідання в Мінську обговорювався новий графік розведення сил на Донбасі, але до згоди сторони не прийшли.

Він додав, що Київ і Донбас все ж не відмовляються від планів з розведення сил в Петровському і Золотому.

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– На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил в Петровському і Золотому, яке було визначено на минулій зустрічі контактної групи. Однак сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це в майбутньому, – заявив він.

Сайдік зазначив, що не може дати позитивної оцінки дотриманню режиму припинення вогню.

– Число порушень різко зросло, – сказав він.

Нагадаємо, відведення військ на Донбасі, яке було заплановано на 7 жовтня, відклали через ворожі обстріли.

Фото: borgenmagazine.com