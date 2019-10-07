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Факти / Україна

Розведення сил у Золотому і Петрівському відкладається – Пристайко

Розведення сил на Донбасі 7 жовтня не проводитимуть, оскільки бойовики обстріляли Петрівське і Золоте.

Розведення сил у Золотому і Петрівському відкладається – Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що 7 жовтня Україна не почне відведення військ від лінії розмежування.

Причиною цьому послужив обстріл бойовиками Петрівського і Золотого.

– Як ви пам’ятаєте, наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігається мир і не відбуваються обстріли, – сказав Пристайко.

Тепер чекатимуть семи днів без порушення режиму тиші на ділянці, щоб почати виведення військ. Однак, якщо буде видно, що бойовики не виконують домовленості, то ЗСУ знову займуть свої позиції.

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Начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, заступник глави Нацполіції Вадим Троян та представники Міноборони вже їздять по Петрівському, Золотому і Станиці Луганській.

Вони спілкуються з місцевим населенням в населених пунктах.

До слова, глава Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко заявив, що бойовики можуть покинути Донбас під час виведення російських військ.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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