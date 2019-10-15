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Факти / Україна / Суспільство

Опалювальний сезон розпочнеться без особливих проблем – Гончарук

Опалювальний сезон в Україні почнеться без особливих проблем, винятком стануть лише два міста.

Опалювальний сезон розпочнеться без особливих проблем – Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що в усіх містах України постачання тепла відбудеться своєчасно.

– Винятком є лише два міста – це Сміла Черкаської області та Новий Розділ Львівської області.

Там ще залишаються певні технічні складнощі й проблеми – і, можливо, на декілька днів опалення розпочнеться пізніше, – зазначив прем’єр.

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За словами Гончарука, це пов’язано з тим, що опалення в цих містах подавали приватні компанії – і вони своїми діями створили критичну ситуацію.

– Рішення ми знайшли. Уряд ухвалив усі необхідні документи, щоб люди в цих двох містах також були в комфорті і не відчували складності з опаленням своїх осель, – запевнив політик.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.

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