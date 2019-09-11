Борги за опалення 14 столичних постачальників ставлять під загрозу почати вчасно опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва.

Столичні теплопостачальники заборгували перед Нафтогазом, тому у деяких мікрорайонах Києва опалювальний сезон може розпочатися з запізненням.

До боржників належать компанії:

Акважитлосервіс

Сучасні муніципальні технологі

Вертон Технолоджі

Елізіум ЖЕО

Енерго Сервіс Груп

Еско-Експерт

Ефективні енергетичні системи

Житлокомфорт

Житло-Сервіс

Сент Софія Проперті Менеджмент

Щорса, 32 ЖЕП

підприємство Групова котельня МВС України

ОСББ Перемога 131-А

Юрківська 28.

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У Нафтогазі також повідомили, що більшість столичних тепловиробників, серед яких найбільший столичний виробник тепла Київтеплоенерго, сумлінно розраховуються за газ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ціну на газ для населення можуть знизити.

Джерело: Нафтогаз