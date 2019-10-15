У законодавство хочуть внести зміни, завдяки яким народних депутатів зможуть позбавляти мандатів за прогули.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що Кодекс законів про працю не дозволяє позбавити народних депутатів посади.

Він хотів би змінити законодавство для того, щоб можна було за прогули позбавляти народних депутатів мандатів.

– Наразі перелік того, з якої причини особа перестає бути народним депутатом передбачені Конституцією, і прогули там, на жаль, не враховані, – сказав спікер Ради.

Читайте: У Раді пояснили, як нардепів притягатимуть до відповідальності

Разумков додав, що народні депутати повинні виконувати свою роботу.

Найближчим часом планується внести зміни, які дозволять знімати зарплату з нардепів.

До слова, 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.