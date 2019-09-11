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Факти / Україна / Політика

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо скасування недоторканності народних депутатів, ухвалений Верховною Радою 3 вересня.

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності

Зміни до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів №27-ІХ, які раніше ухвалив парламент, затвердив своїм підписом Володимир Зеленський.

Згідно з документом, тепер для затримання чи арешту народного депутата не потрібна згода Верховної Ради.

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Водночас парламентарі не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у Раді та її органах, окрім образи чи наклепу.

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ІХ скликання ухвалила закон про скасування недоторканності народних депутатівУкраїни.

Джерело: Офіс Президента

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