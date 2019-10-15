Лоукостер Ryanair до літа 2020 року планує запустити 19 нових маршрутів з України.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій та комерційний директор Ryanair Девід О’Брайан під час спільної прес-конференції анонсували нові авіарейси сполученням Харків-Варшава та Харків-Будапешт.

Вони літатимуть двічі на тиждень. Також планують запустити маршрут зі Львова до Будапешта.

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Влітку 2020 року Ryanair планує запустити авіарейси з Харкова до Познані та Вільнюса, які літатимуть двічі на тиждень.

Нові маршрути відкриють з Києва до Баден-Бадена, Франкфурта, Катовіце, Мадрида, Дюссельдорфа, Нюрнберга, Валенсії. Вони літатимуть два-п’ять разів на тиждень.

Крім того, авіакомпанія запустить нові маршрути з Одеси до Будапешта, Гданська, Катовіце, Познані, Берліна та Вроцлава.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Кракова.

Фото: Ryanair