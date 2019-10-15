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Ryanair запускає прямі рейси з Херсона до Кракова

Ірландський лоукостер Ryanair запускає прямі авіарейси з Херсона до Кракова.

Ryanair

Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час брифінгу після зустрічі з комерційним директором компанії Ryanair Девідом О’Брайаном заявив, що лоукостер запускає прямі авіарейси з Херсона до Кракова.

Читайте: Ручна поклажа Ryanair: що можна брати на борт і розміри багажу

Початок рейсів планується на 21 грудня 2019 років двічі на тиждень.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Ryanair розпродає квитки на жовтень і листопад.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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