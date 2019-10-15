Ринок землі планують запустити у 2020 році. Чи покращить він економічні показники та як відобразиться на доходах країни – у матеріалі Фактів ICTV.

Ринок землі, який планують запустити вже у жовтні 2020 року, матиме потужний вплив на економіку країни. Про це говорять і міжнародні експерти, і уряд.

Як зміняться економічні показники в країні – розібрались Факти ICTV.

Зростання ВВП

Міністр з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов прогнозує від 1% до 3,5% додаткових надходжень у ВВП країни.

– За нашими оцінками, ринок землі може приносити 1-2% додаткового економічного зростання в перші роки і 3-3,5% в подальшому.

За його словами, тільки у 2020 році надходження у бюджет сягатимуть $1 млрд. А оскільки ринок запустять у жовтні, то ці гроші планують залучити за три місяці.

У Світовому банку вважають, що ВВП України зросте мінімум на 2% протягом наступних років. Там зазначають – ринок землі стимулюватиме інвестиції, підвищить продуктивність, створить умови для використання землі як застави, що особливо важливо для кредитування малих та середніх фермерських господарств.

Економіст Андрій Новак менш оптимістично налаштований. Він пояснює – приріст буде набирати обертів поступово.

– Я б не надто розраховував, що в найближчі роки він становитиме 1-2%. В 2021 році можна розраховувати на 0,5% зростання.

Зростання вартості землі

Земля сільськогосподарського призначення – недооцінений ресурс в Україні. І хоч офіційно діє заборона на її продаж, є чимало механізмів зробити це в обхід законодавства. На чорному ринку ціна землі коливається в межах $1-2 тис. за га, що значно нижче ринкових цін в сусідніх країнах. А от середній розмір річної плати за паї у 2018 році становив 1 613 грн, тобто близько $65.

Та після запровадження ринку ціни можуть зрости щонайменше вдвічі, прогнозують експерти. Отож власники землі будуть у виграші.

– Зростання орендної плати впродовж трьох років після відкриття ринку зросте вдвічі. А якщо орендна плата зросте, підвищиться й вартість землі, – говорить Олег Нів’євський, експерт із земельних питань Київської школи економіки.

Андрій Новак прогнозує – для того, щоб ціна на землю піднялась у два-три рази, необхідно 5-6 років, а тому рекомендує власникам паїв не поспішати з продажом у перші роки.

В уряді ж очікують, що на першому етапі запуску ринку землі буде продано близько 5% земель с.-г. призначення, а це близько 2,1 млн га – як за рахунок продажу державної, так і приватної земель.

За розрахунками аналітичного центру EasyBusiness, через 10 років вартість одного гектару землі сягатиме $5 тис., а загальній приріст до ВВП за ці роки складе $64 млрд.

Податки в бюджет

Очікувано, що після зростання доходів власників земель зростуть і податкові надходження у бюджет країни. За розрахунками Олега Нів’євського, це додатковий $1 млрд на рік.

– Це матиме гарні наслідки для бюджету, економіки і пересічних українців. Особливо для тих, хто користується державною підтримкою – пенсіонери, пільговики. Окрім того, це додаткові інвестиції в інфраструктуру країни.

Він додає, хоч відобразити зиск в грошовому еквіваленті для пересічного українця важко, але тією чи іншою мірою його відчують всі.

Співпраця з міжнародними кредиторами

Окрім того, відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд та Світовий банк.

– Запуск посприяє продовженню співпраці з МВФ. Вже анонсована нова програма тривалістю на 3-4 роки, де фігурують суми від $5 до 8 млрд. А ринок землі – констатація того, що Україна поступово виконує попередні умови, – каже Новак.

Притік міжнародних інвестицій

Ринок землі принесе й додаткові інвестиції в бюджет. І про масовий продаж землі іноземцям не йдеться.

Ринок землі – своєрідний маяк для інвесторів, каже Нів’євський.

– Це дуже потужний поштовх для того, щоб отримати додаткове фінансування. Не тільки від МВФ або Світового банку, бо приватний капітал також піде. Це гарний сигнал, що ми відкриваємось світу і хочемо, щоб до нас йшли інвестиції.

Він додає – іноземні фахівці принесуть додаткові попит, знання та технології на український ринок.

– Без іноземців ми недоотримуватимемо, залежно від того, на який період розраховуємо, приблизно 0,5% ВВП, а це близько $1 млрд.

А тому, впевнений експерт, ринок варто зробити вільним для іноземних покупців.

Андрій Новак наголошує – йтиметься не тільки про іноземні, а й про вітчизняні інвестиції в сектор АПК. Але попереджає – вони залежатимуть не тільки від відкриття самого ринку, а й від інвестиційного клімату в країні в цілому.

Збільшення продуктивності

Експорт продукції АПК – один з провідних для України секторів. У 2018-2019 роках він склав 18,6 млрд або ж 39,4% від загального експорту товарів з України. Та це не межа, адже за рахунок додаткових інвестицій продуктивність може тільки зрости.

– Оскільки внутрішній ринок доволі обмежений, надлишок продукції експортуватиметься, а притік грошей збільшуватиметься, – пояснює Нів’євський.

Отже, українська економіка тільки виграє від зняття багаторічного мораторію. Залежно від того, яку модель ринку ухвалить влада, приріст може збільшуватись або зменшуватись, але він точно залишатиметься.