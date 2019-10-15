Верховний суд визнав незаконним рішення Київради від 2017 року про заборону продажу алкоголю з 23.00 до 10.00.
Верховний суд визнав незаконним рішення Київради №19/1023 від 10 квітня 2017 про заборону продажу алкоголю з 23.00 до 10.00.
Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
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Йдеться про заборону від 2017 року, зараз у Києві діє заборона на продаж алкоголю №1529/5593 від 27 вересня 2018 року.
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Джерело: Єдиний реєстр судових рішень
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