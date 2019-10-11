Кияни підуть обирати мера столиці ближче до весни 2020 року, заявив нардеп від Слуги народу.

Вибори мера Києва, найімовірніше, не відбудуться цього року, заявив нардеп від фракції Слуга народу Олександр Ткаченко.

За прогнозами народного обранця, люди підуть на виборчі дільниці ближче до весни 2020 року.

Ткаченко додав, що до цього часу не визначено, чи будуть проводитися місцеві вибори у всій Україні.

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Також, на думку нардепа, проводити волевиявлення з метою перезавантаження системи потрібно на тривалий період.

Нагадаємо, раніше заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко повідомив, що вибори в Києві 8 грудня малоймовірні.