Парламент підтримав позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань Верховної Ради та комітетів.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №1035-2 про позбавлення народних депутатів виплат за прогули засідань парламенту і комітетів.

Документ підтримали 265 парламентаріїв.

До речі, зарплата у нардепів залишиться, а позбавлення стосуватимуться лише коштів на депутатські повноваження. Їх сума навіть більше заробітної плати.

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У разі, якщо нардеп протягом календарного місяця протягом однієї сесії Ради без поважних причин не бере участь у більш ніж однієї третини пленарних засідань Ради або більш ніж половині засідань свого комітету, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний місяць.

Припинення виплат здійснюється розпорядженням голови Ради за рішенням комітету.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

До слова, 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності.