Під час засідання Верховної Ради було ухвалено законопроект про внесення змін до закону Про запобігання корупції.

На засіданні Верховної Ради 17 жовтня у другому читанні було ухвалено проект закону №1010 щодо викривачів корупції.

Законопроект про внесення змін до закону Про запобігання корупції підтримали 252 народних депутати.

Відповідний закон доповнили статтею про винагороду викривачу, який повідомив про корупційний злочин. Він може претендувати на нагороду, якщо завдані державі збитки становлять не менше 5 тис. прожиткових мінімумів (9,6 млн грн).

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Розмір грошової винагороди визначатиме суд, але він не перевищуватиме 10% від грошового розміру корупційного злочину або завданих державі збитків, а також 3 тис. мінімальних зарплат (12,5 млн грн).

Законопроект також має наступні положення:

анонімність і збереження робочого місця викривачам корупції;

звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції;

визначення правового статусу викривачів корупції;

приводить в норму порядок розкриття інформації про корупцію.

До слова, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу.