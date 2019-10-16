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Факти / Україна

Рада ухвалила закон Зеленського про судову реформу

Верховна Рада ухвалила президентський закон про судову реформу.

Рада ухвалила закон Зеленського про судову реформу

16 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроєкт №1008 про судову реформу. За нього проголосувало 236 народних депутатів.

Читайте: Реформа СБУ: Баканов подав Зеленському проект закону

Закон передбачає скорочення кількості суддів з 200 до 100, а членів ВККС з 16 до 12.

Також передбачається створення етичної комісії, запровадження нового порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та розширення переліку посад, на які поширюється люстрація.

До речі, раніше Володимир Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні.

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