Верховна Рада ухвалила президентський закон про судову реформу.

16 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроєкт №1008 про судову реформу. За нього проголосувало 236 народних депутатів.

Народні депутати #Рада9 ухвалили в цілому проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» #ЗП1008 https://t.co/Zkop1OUGRA pic.twitter.com/4EWbH5K3Pm — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) October 16, 2019

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Закон передбачає скорочення кількості суддів з 200 до 100, а членів ВККС з 16 до 12.

Також передбачається створення етичної комісії, запровадження нового порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та розширення переліку посад, на які поширюється люстрація.

До речі, раніше Володимир Зеленський обговорив з представниками МВФ подальшу співпрацю і реформи в Україні.