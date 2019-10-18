Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар пояснив ухвалені Україною закони про амністію, які оговорені у Мінських угодах.

Україна ухвалила усі необхідні для здійснення амністії закони, що були закріплені у Мінських угодах.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

Він нагадав, що в законі про застосування амністії в Україні йдеться про те, що повне або часткове звільнення від покарання за скоєний злочин неможливе до того, як Україна відновить свій суверенітет, тобто на окупованих територіях оберуть легітимні органи влади.

Боднар зауважив, що рішення про застосування амністії ухвалює суд.

Читайте: Амністія, безпека і організація виборів: запитання, які залишила формула Штайнмаєра

Уникнути покарання не зможуть люди, які вчинили злочини, що підпадають під міжнародне законодавство, включаючи злочини проти людяності та військові злочини, додав заступник міністра.

Крім того, амністія не поширюється на осіб, причетних до збиття малазійського Боїнга.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виключає можливість проведення виборів на Донбасі без виведення з цих територій російських військ.