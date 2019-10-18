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Факти / Україна

Пашинський залишається під арештом – рішення суду

Апеляційний адміністративний суд Києва залишив екс-нардепа Сергія Пашинського під вартою.

Пашинський залишається під арештом – рішення суду

Сергій Пашинський залишається під вартою до 4 грудня без права внесення застави.

Таким чином, Апеляційний адміністративний суд Києва залишив без змін обраний раніше Печерським районним судом Києва запобіжний захід екс-народному депутату – два місяці арешту.

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Сам Пашинський і його захист засудили рішення суду. Адвокат екс-нардепа Андрій Федур назвав його “абсолютно незаконним і свавільним”.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту  Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В’ячеслава Хімікуса останній потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням ноги.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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