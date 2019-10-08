Колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку продовжили арешт до 14 листопада.

Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою колишнього заступника МінТОТ Юрія Гримчака із можливістю внесення застави.

У Генпрокуратурі повідомили, що досудове розслідування у листопаді не припинять.

Якщо до того часу у ГПУ вже не буде цієї функції, то досудове розслідування передадуть за підслідністю в інший орган.

Читайте: Справа Гримчака: другому підозрюваному обрали запобіжний захід

Нагадаємо, раніше суд взяв під варту на два місяці заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з правом застави у розмірі 6 млн грн.

Його разом з помічником підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $480 тис.

Джерело: Юлія Гримчак