Колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку продовжили арешт до 14 листопада.
Печерський районний суд Києва продовжив тримання під вартою колишнього заступника МінТОТ Юрія Гримчака із можливістю внесення застави.
У Генпрокуратурі повідомили, що досудове розслідування у листопаді не припинять.
Якщо до того часу у ГПУ вже не буде цієї функції, то досудове розслідування передадуть за підслідністю в інший орган.
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Нагадаємо, раніше суд взяв під варту на два місяці заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака з правом застави у розмірі 6 млн грн.
Його разом з помічником підозрюють в отриманні хабаря у розмірі $480 тис.
Джерело: Юлія Гримчак