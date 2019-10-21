Повітря у Києві сьогодні, 21 жовтня, все ще вважають забрудненим в багатьох сервісах і додатках. До цього стабільно спостерігалися проблеми минулого тижня, а особливо 19-20 жовтня.

Факти ICTV розкажуть, з чого все почалося, про які рівні забруднення говорять у соціальних мережах і як відреагувала влада.

Що сталося

Все почалося ще минулого тижня, коли жителі Києва за допомогою різних додатків для смартфонів почали фіксувати забруднення повітря у столиці.

Великого розголосу ситуація у Києві отримала після того, як 15 жовтня користувачі соціальних мереж почали публікувати дані додатку SaveEcoBot, який показував небезпечний рівень забруднення дрібнодисперсним пилом.

Брудне повітря у столиці спостерігалося практично у всіх районах.

Заміри повітря у Києві екологами

Більші проблеми помітили на вихідних 19-20 жовтня, коли додаток SaveEcoBot показав значне забруднення повітря.

Тим часом сервіс AirVisual показав забруднення повітря в приблизно 160 балів за норми від 0 до 50. Зараз же рівень забруднення трохи знизився і перебуває на позначці у 112 балів, що все одно більше ніж вдвічі перевищує безпечні показники.

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Активіст Євген Сойкін також перевірив забруднення повітря у Києві чадним газом 20 жовтня за допомогою додатка Windy.

За його словами, його можна було порівняти з показниками промислових районів Китаю і воно стало найбільшим у світі.

Реакція влади

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що наразі він не має даних, які б говорили про аномальне забруднення повітря в Києві.

– Офіційного підтвердження та офіційних даних про те, що у нас в Україні щось аномальне відбувається з повітрям, у мене немає. Ми зараз розбираємося. І вийдемо з офіційною комунікацією, – сказав прем’єр-міністр.

У КМДА заявили, що ситуація зі смогом у Києві могла погіршитися через пожежу на торфовищах в Обухівському районі.

Вона викликана тим, що пожежа набула подальшого розповсюдження на велику територію. Також погіршенню сприяють погодні умови.

У ДСНС наразі не коментували інформацію про забруднення повітря у Києві.

Директор Центральної геофізичної обсерваторії Олександр Косовець заявив, що аномального смогу у столиці немає.

Він також сказав про те, що додатки можуть відображати неправдиву інформацію щодо ситуації із забрудненням повітря.

Смог у Києві – поради лікарів

Багато медиків вже не раз давали поради, як уберегтися від дії смогу.

Вони рекомендують:

пити більше води. Близько двох-трьох літрів дорослим;

людям із хворобами дихальних шляхів використовувати маски;

виїжджати за місто, якщо є така можливість;

обмежити перебування на відкритому повітрі;

рідше відкривати вікна в дні максимального забруднення;

не пити алкоголь і газовані напої;

не курити.

До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.