До 2050 року щорічно понад мільярд людей стикатимуться з природними лихами, які виникнуть у результаті підйому рівня океану.

Міжурядова група експертів ООН вважає, що до 2050 року на Землі спостерігатимуться різні природні лиха, які будуть викликані підйомом рівня океану.

З циклонами і повенями на той час щорічно доведеться стикатися більш ніж мільярду людей.

За словами експертів, стримування зростання світових температур в межах 2° дозволить затримати швидкість підйому рівня світового океану.

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Світові навряд чи вдасться уникнути кліматичних проблем навіть в тому випадку, якщо викиди парникових газів в атмосферу сильно скоротять.

Експерти вважають, що знизити ризик затоплень дозволить будівництво дамб та інших гідротехнічних споруд протягом наступних 80 років.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що необхідно змінювати структуру економік світу для боротьби з кліматичною кризою.