PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кліматичні загрози торкнуться більше мільярда осіб до 2050 року – ООН

До 2050 року щорічно понад мільярд людей стикатимуться з природними лихами, які виникнуть у результаті підйому рівня океану.

Кліматичні загрози торкнуться більше мільярда осіб до 2050 року – ООН

Міжурядова група експертів ООН вважає, що до 2050 року на Землі спостерігатимуться різні природні лиха, які будуть викликані підйомом рівня океану.

З циклонами і повенями на той час щорічно доведеться стикатися більш ніж мільярду людей.

За словами експертів, стримування зростання світових температур в межах 2° дозволить затримати швидкість підйому рівня світового океану.

Читайте: Ви зрадники! Активістка Ґрета Тунберґ емоційно виступила на саміті ООН щодо зміни клімату

Світові навряд чи вдасться уникнути кліматичних проблем навіть в тому випадку, якщо викиди парникових газів в атмосферу сильно скоротять.

Експерти вважають, що знизити ризик затоплень дозволить будівництво дамб та інших гідротехнічних споруд протягом наступних 80 років.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що необхідно змінювати структуру економік світу для боротьби з кліматичною кризою.

Джерело: Интерфакс

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання
Немає чужої війни: Зеленський в ООН назвав першочергові завдання
Ґрета Тунберґ
Скаргу Ґрети Тунберґ вивчає комітет ООН з прав дитини
Генасамблея ООН: виступ Ґрети Тунберг, безвіз Польщі та промова Зеленського
Генасамблея ООН: виступ Ґрети Тунберг, безвіз Польщі та промова Зеленського
Антоніу Гутерреш
Потрібно змінити структуру економік – генсек ООН про боротьбу з кліматичною кризою
грета тунбер оон
Ви зрадники! Активістка Ґрета Тунберґ емоційно виступила на саміті ООН щодо зміни клімату
Масштабні марші на захист клімату пройшли у Києві та світі
Масштабні марші на захист клімату пройшли у Києві та світі
Обговорюватимуть Донбас і Крим: у США відкривається сесія Генасамблеї ООН
Обговорюватимуть Донбас і Крим: у США відкривається сесія Генасамблеї ООН
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН: Обмін між Україною та РФ – крок на шляху до миру на Донбасі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка