Директор хору імені Верьовки Зіновій Корінець вибачився перед екс-главою НБУ Валерією Гонтаревою за пісню про її згорілий будинок.

Генеральний директор хору імені Верьовки Зіновій Корінець вибачився перед Валерією Гонтаревою за пісню про згорілий будинок екс-голови Нацбанку.

За його словами, представники 95 Кварталу вели переговори особисто з ним щодо участі хору в шоу.

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Також він розповів, що артисти обговорювали, наскільки коректно буде їх участь у виступі.

– Квартал акуратно попросив мене, у нас така програма, ми стібаємось над президентами, над колишньою і нинішньою владою. Я ухвалив не дуже моральне рішення. Я повинен особисто вибачитися перед Валерією Олексіївною, – сказав він.

Корінець визнав, що йому був відомий повний текст виступу.

Нагадаємо, Національний хор імені Верьовки на концерті Кварталу 95 заспівав пісню-пародію Горіла хата, в якій висміяв згорілий будинок Валерії Гонтаревої. В основу лягла народна пісня-Горіла сосна, палала.