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Факти / Україна / Суспільство

Забруднення повітря в Києві: в КМДА назвали причину

У Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.

Забруднення повітря в Києві: в КМДА назвали причину

Начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук повідомляє, що забруднення повітря в Києві фіксують в місцях, де спостерігаються великі автомобільні затори.

– Ми виїжджали в Голосіївський район на окружну дорогу – перевищення виявляють тільки уздовж скупчення транспорту на проїжджій частині.

Перевищення пов’язане з продуктами горіння – це можуть бути формальдегід або діоксид азоту, – зазначив чиновник.

Читайте: Без паніки і смогу. Що потрібно знати про забруднення повітря у Києві

Він пояснює, що все перевищення виявлено тільки уздовж заторів.

– Санепідемстанція постійно фіксує перевищення концентрації продуктів горіння в місцях, де є велике скупчення автотранспорту – Бессарабка, проспект Перемоги і так далі, – повідомив Ткачук.

Смог і важке повітря у Києві протримаються до 27 жовтня

До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.

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