В Ужгороді через спалах дифтерії в лікарні перебувають троє студентів. Ще 12 планують госпіталізувати.

Ще у 12 студентів виявили позитивний посів на токсигенний штам збудника дифтерії. Їх госпіталізують протягом дня.

Усі інфіковані є студентами-іноземцями Ужгородського національного університету.

За словами директора обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, на Закарпатті є тільки вісім доз протидифтерійної сироватки.

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У зв’язку зі спалахом інфекції ми звернулися до МОЗ, сьогодні протягом дня будемо ще мати розмови з цього приводу в телефонному режимі. Такі сироватки є у кожній області, тож за потреби МОЗ вирішить це питання – як перерозподілити цю сироватку між регіонами і поповнити наш запас, – сказав під час брифінгу Михайло Поляк.

За його словами, поки що троє хворих на дифтерію студентів не потребують введення сироватки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Ужгороді вперше за 10 років виявили випадок захворювання на дифтерію.