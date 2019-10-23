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Факти / Україна

В Ужгороді на дифтерію захворіли 12 студентів

В Ужгороді через спалах дифтерії в лікарні перебувають троє студентів. Ще 12 планують госпіталізувати.

дифтерія

Ще у 12 студентів виявили позитивний посів на токсигенний штам збудника дифтерії. Їх госпіталізують протягом дня.

Усі інфіковані є студентами-іноземцями Ужгородського національного університету.

За словами директора обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Поляка, на Закарпатті є тільки вісім доз протидифтерійної сироватки.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

У зв’язку зі спалахом інфекції ми звернулися до МОЗ, сьогодні протягом дня будемо ще мати розмови з цього приводу в телефонному режимі. Такі сироватки є у кожній області, тож за потреби МОЗ вирішить це питання – як перерозподілити цю сироватку між регіонами і поповнити наш запас, – сказав під час брифінгу Михайло Поляк.

За його словами, поки що троє хворих на дифтерію студентів не потребують введення сироватки.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що в Ужгороді вперше за 10 років виявили випадок захворювання на дифтерію.

Фото: Dreamstime

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