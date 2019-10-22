На Закарпатті студент захворів на дифтерію. Це перший випадок за останні 10 років.

Заступник директора департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров зазначила, що захворювання на дифтерію виявили у студента 5 курсу УжНУ, іноземця.

– Хлопець прийшов до лікаря зі скаргами на біль в горлі та високу температуру, а вже під час обстеження у нього виявили дифтерійну паличку, – повідомила Біров.

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Хворий знаходиться в лікарні, стан його задовільний.

Лікарі зазначають, що штам у госпіталізованого не токсичний та не викликає таких змін, як справжній токсичний штам дифтерійної палички.

Дифтерія – це інфекційне захворювання, яке протікає у вигляді гострого запалення верхніх дихальних шляхів, наприклад, глотки, носа, шкіри, очей і статевих органів.

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