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Факти / Україна

Стоп смог! У Києві акція проти забруднення повітря

У Києві місцеві жителі влаштували екологічну акцію проти смогу у столиці.

Стоп смог! У Києві акція проти забруднення повітря

У Києві на шляхопроводі, що проходить через проспект Бажана проходить мітинг присвячений екологічній ситуації у столиці.

Читайте: Смог, туман чи дим? Що відбулось зі станом повітря у Києві та інших містах України

Активісти на мосту вивісили банери з написами: Stop smog, Годі нас труїти, Хочемо дихати, а не задихатись.

 

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В Киеве на Осокорках митинг против тумана Нас не зламати @dtpkievua

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Раніше Факти ICTV писали, як покращити ситуацію з забрудненим повітрям в Україні.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua

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