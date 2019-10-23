У Києві вже третій день спостерігається густий туман, який дехто називає смогом. А над Україною – “хмара” чадного газу. Що відбувається з екологічними показниками, чи варто бити тривогу та чи вплине це на здоров’я – Факти ICTV запитали у експертів.

Що відбувається у Києві? Вже три дні містяни ставлять це запитання. У столиці густий туман, а додатки і боти, які моніторять якість повітря, показують перевищення норми у декілька разів.

Тим часом активісти забили тривогу, адже чадний газ шириться територією України і рівень забруднення – найвищий в Європі.

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Звідки паніка?

Рівень забруднення повітря у Києві втричі перевищує норму, констатують додатки. Ресурс AirVisual показує індекс забруднення у 152 одиниці станом на 10.00 23 жовтня. Норма – 0-50. Показники в Україні зараз – найвищі в Європі. На сайті рекомендують утриматись від прогулянок на вулиці, зачиняти вікна, носити маску та користуватись очищувачом повітря.

Аналогічні показники демонструє додаток SaveEcoBot. Він показує підвищення рівня забрудненості в центральних районах міста. Там інформують, така ситуація може спричинити дискомфорт під час дихання у людей із захворюваннями легенів, з серцевими захворюваннями, а також дітей і літніх людей.

Активіст Євген Сойкін на своїй сторінці у Facebook декілька днів публікував знімки з додатку Windy, де концентрація чадного газу – СО – дорівнювала показникам найзабрудненіших районів на планеті. Втім, за кілька днів ситуація стабілізувалась і станом на 22 жовтня майже нормалізувалась – “хмара” пройшла Україну.

Як заміряють якість повітря?

Для того, щоб проводити вимірювання якості повітря, станції мають проходити державну сертифікацію, пояснює Артур Запорожець, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України. Ті системи, які можуть показувати рівень концентрації забруднюючих речовин, базуються на недорогих сенсорах, які не пройшли калібрування, не сертифіковані і не можуть відображати якісну і кількісну картину забруднення.

– Те, що відбувається в соцмережах – це результати моделювання. На чому ці моделі базуються – відомо тим, хто запустив сайти. Температура, вологість, тиск, швидкість та напрямок вітру… Параметри відомі тільки розробникам.

Сертифікованим вимірюванням показників забруднення займається Центральна геофізична обсерваторія ім. Срезневського. Там заміряють показники формальдегіду, діоксиду сірки, діоксиду вуглецю тощо. У Києві встановлено близько 20 пунктів відбору проб повітря, які функціонують на базі лабораторії Срезневського. Результати оприлюднюють чотири рази на день.

Переможець проекту Нові лідери Максим Бородін, який бореться з екологічним забрудненням промислових міст України, теж зазначає – проблема в пристроях вимірювання.

– Лазерний сенсор сприймає частки туману як частинки пилу! І у більшості випадків показує результати, які не мають стосунку до реального забруднення пилом, – пише він на своїй сторінці у Facebook.

Що таке смог і чи є він в Києві?

Смог – це густа суміш диму з туманом і хімікатами, що утворюється в атмосфері над урбанізованими або промисловими районами.

– Зараз синоптична ситуація почала змінюватися, і смог традиційно утворюється, коли викиди – такі як діоксид сірки, реагують з мікрочастинками води. Коли туман реагує з забрудненням, ми починаємо вдихати небезпечні речовини, – говорить Іван Ковалець, доктор технічних наук, завідувач відділу інформатики навколишнього середовища НАН.

Артур Запорожець зі свого боку запевняє – смог спричинений температурними аномаліями, які сьогодні відбуваються. Все через високі температури вдень, незвичні для цього місяця.

– Це спричинено тим, що повітряні маси не переміщуються, і це більше все ж таки туман, а не смог, – каже він.

Отже, щойно прийде антициклон і зміниться температура – проблема зникне.

Коли зміниться погода?

Найближчі дні синоптики обіцяють суху та теплу погоду, а тому туман та смог ширитимуться й надалі. Та вже наступного тижня прийде справжня осінь – похолодання, дощі, вітер і навіть мокрий сніг.

Чадний газ над Україною

Чадний газ, якого ще кілька днів тому були величезні концентрації, пов’язаний з пожежами, запевняє Іван Ковалець. Він зазначає – проблемі не один рік, а помітили її тільки зараз.

– Влітку сильніше перемішування – сонце більше світить, розвивається конвекція, і це не так помітно. Зараз вдень не розвивається перемішування, бо сонце не так світить, а вночі виникає інверсія. Інверсія пригнічує перемішування – все, що горить вночі, утворює (оскільки горить не за дуже високої температури) багато чадного газу.

Зазвичай, чадний газ підвищується у вересні, але через теплу осінь це сталось у жовтні, додає експерт.

До локальних осередків концентрації забруднення призводить і спалювання листя. Та, за словами експерта, супутники не могли їх фіксувати – занадто малі обсяги.

Проте це чергова осіння проблема – під час спалюванні листя в атмосферне повітря виділяються шкідливі речовини (пил, оксид азоту, чадний газ, важкі метали).

– З листя й трави, що тліють, без доступу кисню, виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт та навіть онкологічні хвороби, – попереджає колишня виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Промислові забруднення

Окрім зміни погодних умов, причиною пожеж є ще автотранспортні та промислові джерела забруднення. З останніми чимала проблема.

Експерт наголошує – не вистачає стратегічного планування з екологічних питань.

– Держспоживслужба може перевірити фізичних осіб, а от ФОП можуть їх просто не пустити. Це призводить до таких ситуацій, коли під Борисполем спалювали шини, і ніхто не міг прийти перевірити, поки люди не увірвалися на територію підприємства і не викликали поліцію, – каже Ковалець.

Він розповідає, поки займався дослідженням, отримав дані викидів з промислових джерел. Але у статистиці – безлад.

– Хтось звітує, хтось ні. За 2018 рік ще не всі ТЕЦ відзвітували. Або не всі джерела. Наприклад, достеменно відомо, що є потужні джерела першої та другої категорій. Вони зобов’язані звітувати, а їх немає в цій базі.

Чому містянам стає погано?

На фоні всезагальної паніки у Facebook кияни скаржаться на гіркоту у роті, погане самопочуття, головний біль, нарікаючи на туман та екологічну катастрофу.

Іван Ковалець зазначає – чутливі групи населення можуть відчувати нездужання.

– Діоксид азоту вчора досяг гранично-допустимого значення, він був підвищений. З чадним газом вчора вже була ситуація краща, ніж позавчора. Але комусь все одно може стати погано.

При цьому експерт зазначає – підвищено норми тих речовини, від яких маски не допомагають, тому носити їх не обов’язково.

Уляна Супрун уточнює – якщо хочете справді захиститися, а не просто збільшувати паніку, то потрібен респіратор із фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий. Зважаючи на ситуацію у місті, вона дала кілька порад:

робити вдома вологе прибирання;

користуватись денними кремами із ретиноїдами і токоферолом;

мінімізувати контакт з газовою плитою, щоб уникнути утворення чадного газу;

кинути палити.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як покращити ситуацію з забрудненим повітрям в Україні.

Лілія Ященко