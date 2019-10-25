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Факти / Україна

Олександра Поліщука призначили заступником міністра оборони

Під час засідання Кабінету міністрів було ухвалено рішення про призначення Олександра Поліщука на посаду заступника міністра оборони.

Олександр Поліщук

Заступником міністра оборони призначили Олександра Поліщука. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів.

Поліщук відомий як експерт з питань оборонного будівництва і безпеки, а також як хороший військовий дипломат.

Він завершив військову службу у 2010 році, після чого працював у Міністерстві оборони замдиректором департаменту воєнної політики та стратегічного планування.

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Згодом Поліщук працював в РНБО. У 2012-2013 роках – державним експертом, а з 2014 до 2017 року обіймав посаду керівника департаменту з питань воєнної безпеки.

До слова, головою департаменту оборони в Офісі президента був призначений Іван Апаршин.

Фото: ATR (Скріншот)

Джерело: Урядовий портал

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