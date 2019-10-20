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Факти / Україна / Політика

Апаршин став головою департаменту оборони в Офісі президента

Іван Апаршин очолив Директорат з питань національної безпеки і оборони Офісу президента.

Апаршин став головою департаменту оборони в Офісі президента

На сайті президента України з’явилося повідомлення про призначення Івана Апаршина головою  департаменту оборони в Офісі президента.

У 2007 році працював головою інспекції в Міністерстві оборони, а потім — помічником Гриценка з організаційно-аналітичного забезпечення.

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Також Апаршин працював першим заступником голови Управління оборонно-мобілізаційної роботи. У 2010—2011 роках обіймав посаду начальника Управління оборонної політики і політики безпеки.

З 2011 року до 2014-го був заступником директора Департаменту фахової експертизи.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка призначив ще одного заступника. Ним став прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Джерело: Офіс Президента

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