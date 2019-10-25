Україна продовжує активно впроваджувати стандарти НАТО у ЗСУ та інші структури задля вступу в Альянс.

31 жовтня відбудеться історичний візит представників усіх 29 країн-членів НАТО разом з генсеком Єнсом Столтенбергом до України.

Керівник експертної групи Урядового офісу координації євроатлантичної інтеграції Сергій Вербицький розповів в інтерв’ю Ранку у Великому місті, як Альянс обирає собі членів та що має виконати наша країна для вступу в нього.

– Стандарти НАТО – не тільки нормативний документ, а й підходи, культура.

Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони – не є стандартом Альянсу, проте це є певною вимогою, яку мають країни-кандидати на вступ у НАТО виконати.

Другий аспект – нормативний документ НАТО. Ці стандарти дозволяють збройним силам Альянсу спільно діяти.

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За словами Вербицького, НАТО для підтримки прагнення України вступити до Альянсу створило вісім трастових фондів.

– Основною ідеєю реалізації трастових фондів є не саме матеріальна допомога, хоча ці аспекти також виконуються, а є ідея побудови систем у секторі безпеки і оборони України, які б відповідали стандартам та принципам НАТО. Це система логістики, система кодифікації, система зв’язку та управління, система військово-медичного забезпечення.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО активніше надавати допомогу Україні.