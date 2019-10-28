Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук закликає уряд втрутитися у питання електропостачання Донецької і Луганської областей.

Уряд діє однобічно, вирішивши питання з газом, але відклавши таку ж саму проблему з електроенергією. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

– Буквально днями було ухвалено рішення Кабміну (постанова 875 Про невідкладні заходи щодо стабільного функціонування підприємств теплопостачання Донецької та Луганської областей) про врегулювання боргів за газ на непідконтрольних територіях. Тобто з газом вирішили, а з електроенергією питання зависло. Не зрозуміло, чому уряд переймається за газ, а щодо боргів за електроенергію там ще й пес не валявся, – заявив Юрій Корольчук.

Експерт вважає, що влада спалює останні мости, які можуть вирішити проблему енергопостачання Донбасу. За його словами, дії Державної виконавчої служби, пов’язані з арештом і описом майна компаній ДТЕК ПЕМ Енерговугілля і ДТЕК Донецькі електричні мережі з подальшим наміром продати його, є фактично злочином – руйнуванням енергосистеми та підривом енергобезпеки країни.

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– За 25 років незалежності України всі зрозуміли, що газ і електроенергія є основою енергетичної безпеки країни. За останні п’ять років критично важливими були вирішення проблем щодо газу і електроенергії в зоні військових дій на Донбасі. Але там все було погано, оскільки завдяки діям уряду та РНБО газ і електроенергію на Донбас постачали без обмежень, але гроші за них ніхто не платив. Ось звідки тільки у енергетиків 12 млрд боргів, – додав Юрій Корольчук.

Раніше представники профспілок закликали прем’єр-міністра Олексія Гончарука і президента Володимира Зеленського втрутитися в питання електропостачання Донецької і Луганської областей та виплати зарплати енергетикам, які працюють в безпосередній близькості до лінії фронту.

Компанія ДТЕК заявила про те, що через дії Державної виконавчої служби операційна діяльність операторів системи розподілу Донецької області може бути обмежена в будь-який момент.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект для створення незалежного оператора газотранспортної системи.