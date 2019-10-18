Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект для створення незалежного оператора газотранспортної системи.

За законопроект №2239-1 Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу проголосували 286 народних депутатів.

Він необхідний для сертифікації нового незалежного оператора газотранспортної системи України і створення умов для укладення транзитного контракту з Газпромом за європейськими правилами.

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За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, відповідний закон потрібно було ухвалити у першому читанні, щоб наступного тижня під час переговорів з росіянами мати сильну позицію.

Крім того, він додав, що ухвалити закон в цілому потрібно до 1 листопада, щоб до кінця року завершити сертифікацію незалежного оператора ГТС.

До слова, раніше Кабмін затвердив новий план відокремлення ГТС від Нафтогазу.