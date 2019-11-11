Андрій Герус прокоментував своє звільнення з посади представника президента в Кабміні.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає своє звільнення з посади представника президента в Кабміні закономірним.

– З кінця серпня я не відвідав жодне засідання Кабміну, тобто де-факто вже понад два місяці не виконую функцій представника президента у Кабміні. Думаю, що ніколи в історіі України народний депутат-голова комітету не виконував таких функцій представника, бо це нереально, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

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Тому просить не робити зі своєї відставки сенсацію.

Нагадаємо, 11 листопада Володимир Зеленський своїм указом звільнив Андрія Геруса з посади представника президента в Кабінеті міністрів та призначив на його місце Олексія Перевезенцева.

Джерело: Андрій Герус