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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Усі ФОПи на 3-й групі повинні перейти на касові апарати – Верланов

З 2021 року ФОПам для перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок потрібно буде використовувати РРО.

Усі ФОПи на 3-й групі повинні перейти на касові апарати – Верланов

Обов’язкове застосовування касових апаратів стосуватиметься навіть тих фізичних осіб-підприємців на 3-й групі, які не працюють з готівкою.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.

За його словами, норми, за якими у разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО, прописано у законі.

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Це означає, що з 2021 року касові апарати повинні будуть використовувати не лише ФОПи, які займаються торгівлею чи наданням послуг на кшталт готельних чи ресторанних, але й ФОПи, що працюють, наприклад, у сфері ІТ.

Нагадаємо, раніше податківці пояснили, як працюватиме система штрафів після того, як в Україні запрацює закон про касові апарати.

Джерело: 24tv

Фото: TaxLink

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