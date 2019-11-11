З 2021 року ФОПам для перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок потрібно буде використовувати РРО.
Обов’язкове застосовування касових апаратів стосуватиметься навіть тих фізичних осіб-підприємців на 3-й групі, які не працюють з готівкою.
Про це повідомив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов.
За його словами, норми, за якими у разі перерахування з банківського рахунку на банківський рахунок треба застосовувати РРО, прописано у законі.
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Це означає, що з 2021 року касові апарати повинні будуть використовувати не лише ФОПи, які займаються торгівлею чи наданням послуг на кшталт готельних чи ресторанних, але й ФОПи, що працюють, наприклад, у сфері ІТ.
Нагадаємо, раніше податківці пояснили, як працюватиме система штрафів після того, як в Україні запрацює закон про касові апарати.
Джерело: 24tv
Фото: TaxLink