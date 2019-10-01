ДПСУ пояснили правила застосування РРО та штрафи, які буде введено після того, як в Україні запрацює закон про “неправильний чек”.

Державна податкова служба України пояснила положення законопроектів №1053-1 і №1073 про зміни правил користування і застосування реєстраторів розрахункових операцій, щодо яких виникла дискусія у мережі.

Раніше власник інтернет-магазину Rozetka.ua Владислав Чечоткін виступив із тезами, що у законі про “неправильний чек” передбачено штрафи у 250% відсотків, а положення документу “вб’ють десятки тисяч підприємців”.

У ДПСУ зазначили, що твердження про те, що в межах механізму “кешбек” податкова на свій розсуд визначатиме “правильний” чи “неправильний чек” (тобто відсутній в публічній базі даних ДПС) – помилкове. Податківці запевняють, що система збору звітності є автоматичною і виключає можливості втручання у неї людини.

Також у ДПСУ заявили, що є хибним твердження щодо відсутності відповідальності для покупця за недостовірну інформацію про порушення.

Крім того, податківці наголошують, що жодний із ухвалених Верховною Радою законів не передбачає застосування штрафу у розмірі 250% вартості проданого з порушенням товару.

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Як пояснюють у ДПСУ, за чинними нині правилами і до набрання чинності положеннями законопроєкту №1053-1 (через шість місяців з дати опублікування) штраф за таке порушення, вчинене вперше, складає 1 грн. За кожне наступне порушення з боку того ж продавця – цей штраф складатиме вже 100 % вартості проданих з порушенням товарів.

За новими правилами (тобто з дня набрання чинності згадуваного закону) і до 1 жовтня 2020 року штраф за таке порушення, допущене вперше, складатиме 10 % вартості проданих з порушеннями товарів, за кожне наступне – 50 %.

Від 1 жовтня 2020 року (одночасно із запровадженням механізму “кешбек”) штрафи становитимуть 100 % вартості проданих з порушеннями товарів за перший випадок, і 150 % – за кожний наступний випадок, виявлений перевіркою в одного і того ж продавця.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Джерело: ДПСУ