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Факти / Україна

Місія МВФ розпочне роботу у Києві 14 листопада

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Києві вже цього четверга, 14 листопада.

Місія МВФ розпочне роботу у Києві 14 листопада

Постійний представник МВФ в Україні Йост Люнгман повідомив, коли місія МВФ почне роботу в Києві.

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– Місія МВФ на чолі з паном Роном ван Роденом розпочне свою роботу в Києві цього четверга, 14 листопада, для продовження дискусії з українською владою щодо нової програми за підтримки Міжнародного валютного фонду, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Національний банк України очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою до кінця року.

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