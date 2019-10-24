Національний банк України очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою до кінця року.

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що перший транш від МВФ за новою програмою може бути отриманий уже до кінця року.

– Макропрогноз, який ми оприлюднимо, передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом цього року і отримання траншу цього року, – сказав він.

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За його словами, обсяг траншу поки не обговорювався, тому про суму говорити поки рано.

Раніше директор Європейського деартаменту МВФ Пол Томпсон підтвердив, що найближчим часом місія Фонду повернеться в Київ.