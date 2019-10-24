PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ очікує перший транш від МВФ до кінця року

Національний банк України очікує отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою до кінця року.

НБУ очікує перший транш від МВФ до кінця року

Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що перший транш від МВФ за новою програмою може бути отриманий уже до кінця року.

– Макропрогноз, який ми оприлюднимо, передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом цього року і отримання траншу цього року, – сказав він.

ЧитайтеМВФ не вимагає підвищити тарифи на газ – Смолій

За його словами, обсяг траншу поки не обговорювався, тому про суму говорити поки рано.

Раніше директор Європейського деартаменту МВФ Пол Томпсон підтвердив, що найближчим часом місія Фонду повернеться в Київ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Транзит газа
Газпром не зможе зупинити транзит через Україну: в НБУ пояснили чому
Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку
Кредити здешевшають: Нацбанк знизив облікову ставку
НБУ
Рада НБУ ініціює розширення своїх повноважень
Оксана Маркарова
До кінця року Україна може отримати транш ЄС – Маркарова
Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова
Переговори з МВФ можуть завершитися до кінця року – Рожкова
МВФ
Місія МВФ повернеться в Україну за кілька тижнів
МВФ не вимагає підвищити тарифи на газ – Смолій
МВФ не вимагає підвищити тарифи на газ – Смолій
Фальшиві гроші
Фальшиві гроші в Україні: скільки їх і чим відрізняються від справжніх
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка