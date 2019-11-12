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Факти / Україна / Суспільство

Як платити за електрику через YASNO – інструкція

Як платити за світло на новому сайті Київських енергетичних послуг YASNO (Ясно) – читайте на Фактах ICTV.

Як платити за електрику через YASNO – інструкція

Постачальник електроенергії Київські енергетичні послуги провів ребрендинг і змінив свою назву на YASNO (Ясно).

Тому в листопаді рахунки за електроенергію кияни вже отримають від постачальника YASNO. Але реквізити для оплати за електроенергію і тарифи залишаться без змін.

Жодних документів переоформляти також не потрібно.

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Платити за світло тепер можна через особистий кабінет на сайті YASNO або мобільний додаток.

Також у споживачів залишилася можливість сплачувати рахунки за допомогою платіжних сервісів.

Крім оплати за електроенергію, в особистому кабінеті можна передавати показання лічильників, переглядати історію розрахунків і отримувати консультацію.

Логін і пароль залишаються такими самими, що були на сайті Київських енергетичних послуг.

Крім того, оновився мобільний додаток для смартфонів, який тепер називається Kyiv YASNO.

Раніше Факти ICTV писали, коли можна не платити за опалення.

Фото: Dreamstime

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