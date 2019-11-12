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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Заборона на продаж землі іноземцям зменшить конкуренцію – Світовий банк

У Світовому банку вважають, що запровадження заборони для іноземців купувати українську землю зменшить конкуренцію.

Заборона на продаж землі іноземцям зменшить конкуренцію – Світовий банк

Чи дозволяти іноземцям купувати сільськогосподарські землі в Україні, має вирішувати керівництво країни, заявили у Світовому банку.

– В Європі існує різна практика: деякі країни дозволяють іноземцям купувати землю сільськогосподарського призначення, а деякі – ні, інші забороняли продаж на кілька років, – розповіли у СБ.

Водночас експерти банку відзначають, що дозвіл іноземцям брати участь у ринку сільгоспземель посилить конкуренцію та прискорить економічне зростання, але необхідний перехідний період – щоб надати місцевими фермерам перевагу в купівлі землі.

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– Цим можна пояснити, чому кілька нових держав-членів ЄС обрали перехідний період на кілька років перед тим, як відкрити ринок землі для іноземців, – вважають у Світовому банку.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський ініціював референдум щодо права іноземців купувати землю.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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