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Факти / Україна

Ринок землі: в Україні запрацював сайт з роз’ясненнями реформи

В Україні почав працювати сайт, який має надати відповіді на актуальні запитання щодо земельної реформи.

Ринок землі

Урядовий сайт, на якому можна знайти інформацію про складові земельної реформи, вже почав працювати в Україні.

На ньому також містяться відповіді на актуальні запитання щодо реформи, роз’яснення для потенційних покупців, землевласників та орендарів сільськогосподарської землі.

На самому сайті наводять різноманітну статистику щодо відкриття ринку землі. Так, вже у 2020 році він має поповнити бюджет України на 1 млрд грн.

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Основна частина зазначеної реформи запланована на 2020 рік, під час якої планують розширити земельні повноваження громадян, вдосконалити право орендаря на купівлю землі та багато іншого.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що проблеми в роботі з МВФ не виникнуть через обмеження на придбання землі іноземцями.

Джерело: Мінекономрозвитку

Фото: Dreamstime

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