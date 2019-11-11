PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський ініціює референдум щодо права іноземців купувати землю

Володимир Зеленський розповів, за якої умови іноземці зможуть купити українську землю.

Володимир Зеленський

Громадяни інших держав та іноземні компанії зможуть купувати українську землю, якщо українці проголосують за надання такого права на референдумі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– У чинний законопроект про ринок землі буде внесено правки, за якими право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України – на всеукраїнському референдумі, – заявив Зеленський.

Читайте: Ринок землі: в Україні запрацював сайт з роз’ясненнями реформи

Лідер держави також повідомив, що Верховна Рада найближчим часом розробить і ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що проблеми в роботі з МВФ не виникнуть через обмеження на придбання землі іноземцями.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Референдум
Референдуми в Україні: хто призначає і проводить
андрей балонь
Балонь призначений головою Кіровоградської ОДА
Скасування мораторію: реакція Погоджувальної ради на пропозицію Гончарука
Скасування мораторію: реакція Погоджувальної ради на пропозицію Гончарука
В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО
В Україні заборонять на два роки перевірки ФОП щодо використання РРО
Гончарук пролобіював у Раді ще чотири земельні законопроекти
Гончарук пролобіював у Раді ще чотири земельні законопроекти
Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа
Імпічмент на Різдво. Чи вдасться демократам дотиснути Трампа
Найбільші автомагістралі України перекрили через відкриття ринку землі
Найбільші автомагістралі України перекрили через відкриття ринку землі
Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабміні
Зеленський звільнив Геруса з посади представника президента в Кабміні
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка