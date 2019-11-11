Володимир Зеленський розповів, за якої умови іноземці зможуть купити українську землю.

Громадяни інших держав та іноземні компанії зможуть купувати українську землю, якщо українці проголосують за надання такого права на референдумі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– У чинний законопроект про ринок землі буде внесено правки, за якими право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами.

Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України – на всеукраїнському референдумі, – заявив Зеленський.

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Лідер держави також повідомив, що Верховна Рада найближчим часом розробить і ухвалить закон, який чітко встановить види і механізми референдуму.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що проблеми в роботі з МВФ не виникнуть через обмеження на придбання землі іноземцями.