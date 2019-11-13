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Факти / Україна / Політика

Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям

Фракція Слуга народу гарантує, що під час підготовки законопроекту до другого читання врахують поправки про заборону продажу землі іноземцям.

Арахамія обіцяє внести правки про заборону продажу землі іноземцям

Фракція Слуга народу обіцяє внести правки у закон про відкриття ринку землі, заборонивши іноземцям купувати українську землю.

– Я вам скажу відверто, якщо цю поправку не внесемо, то ніякого другого читання не буде, – запевнив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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За його словами, багато членів фракції також виступають проти продажу землі іноземним громадянам.

Арахамія переконує, що в першому читанні вся фракція готова голосувати за законопроект про продаж землі.

Нагадаємо, після жвавої дискусії щодо ринку землі спікер ВР Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі парламенту і запросив лідерів фракцій у свій кабінет для політичних консультацій.

Голос і депутатська група За майбутнє пропонують відкласти розгляд питання про ринок землі.

Також проти ухвалення законопроекту виступають фракції Батьківщина, ОПЗЖ та Європейська солідарність.

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