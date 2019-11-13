Фракція Слуга народу гарантує, що під час підготовки законопроекту до другого читання врахують поправки про заборону продажу землі іноземцям.

Фракція Слуга народу обіцяє внести правки у закон про відкриття ринку землі, заборонивши іноземцям купувати українську землю.

– Я вам скажу відверто, якщо цю поправку не внесемо, то ніякого другого читання не буде, – запевнив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

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За його словами, багато членів фракції також виступають проти продажу землі іноземним громадянам.

Арахамія переконує, що в першому читанні вся фракція готова голосувати за законопроект про продаж землі.

Нагадаємо, після жвавої дискусії щодо ринку землі спікер ВР Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі парламенту і запросив лідерів фракцій у свій кабінет для політичних консультацій.

Голос і депутатська група За майбутнє пропонують відкласти розгляд питання про ринок землі.

Також проти ухвалення законопроекту виступають фракції Батьківщина, ОПЗЖ та Європейська солідарність.