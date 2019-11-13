Слуга народу готова підтримати закон про створення ринку землі. У фракції Голос і депутатській групі За майбутнє пропонують відкласти розгляд цього питання.

Після жвавої дискусії парламентарів спікер ВР Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі парламенту і запросив лідерів фракцій і груп у свій кабінет для політичних консультацій.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

– У нас було дуже продуктивне засідання фракції, присвячене голосуванню за ринок землі, дуже таке дискусійне питання. Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норма щодо продажу землі іноземцям буде прибрана із законопроекту, – сказав Арахамія.

Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчить про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% наразі не підтримують продаж землі іноземцям.

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Такий крок, як стверджує глава фракції, президент зробив, аби заспокоїти парламентарів і особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проект закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього приберуть.

Голова фракції Голос Сергій Рахманін зауважив, що до законопроекту є питання, тому Голос і депутатська група За майбутнє пропонують відкласти розгляд питання про ринок землі.

Також проти ухвалення законопроекту виступають фракції Батьківщина, ОПЗЖ та Європейська солідарність.

Нагадаємо, депутати розгорнули дискусію стосовно відкриття ринку землі.