PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Відкриття ринку землі: як голосуватимуть фракції

Слуга народу готова підтримати закон про створення ринку землі. У фракції Голос і депутатській групі За майбутнє пропонують відкласти розгляд цього питання.

Відкриття ринку землі: як голосуватимуть фракції

Після жвавої дискусії парламентарів спікер ВР Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі парламенту і запросив лідерів фракцій і груп у свій кабінет для політичних консультацій.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

– У нас було дуже продуктивне засідання фракції, присвячене голосуванню за ринок землі, дуже таке дискусійне питання.

Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норма щодо продажу землі іноземцям буде прибрана із законопроекту, – сказав Арахамія.

Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчить про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% наразі не підтримують продаж землі іноземцям.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

Такий крок, як стверджує глава фракції, президент зробив, аби заспокоїти парламентарів і особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проект закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього приберуть.

Голова фракції Голос Сергій Рахманін зауважив, що до законопроекту є питання, тому Голос і депутатська група За майбутнє пропонують відкласти розгляд питання про ринок землі.

Також проти ухвалення законопроекту виступають фракції Батьківщина, ОПЗЖ та Європейська солідарність.

Нагадаємо, депутати розгорнули дискусію стосовно відкриття ринку землі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Із блокуванням трибуни та криками. Як Рада голосувала за відкриття ринку землі
Ринок землі
Історичний день – реакція політиків та експертів на закон про ринок землі
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
Фракція Батьківщина перейшла в опозицію
Військовий
Слуга народу працює над скасуванням призову в армію
ринок землі
Законопроект про ринок землі ухвалено: чи будуть зміни до другого читання
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Закон про ринок землі: як голосували депутати (СПИСОК)
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Рада підтримала за основу законопроект про ринок землі
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
Законопроект про ринок землі №2178-10: що хоче ухвалити Рада
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка