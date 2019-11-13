Москва хоче, щоб Україна почала переговори з бойовиками “ЛНР” і “ДНР” щодо внесення правок до закону про особливий статус Донбасу.

Росія зажадала, щоб Київ напряму з бойовиками “ДНР” і “ЛНР” обговорив новий закон про особливий статус окупованих районів Донбасу.

Про це заявив представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов та нагадав, що дія чинного закону закінчується 31 грудня цього року.

Він вважає, що українська влада і бойовики мають спільно виробити правки до закону, необхідні для імплементації так званої формули Штайнмаєра.

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Крім того, Гризлов підкреслив, що закон повноцінно запрацює тоді, коли особливий статус буде закріплено у Конституції України.

Нагадаємо, у Верховній Раді України заявляли, що законопроект про особливий статус Донбасу почнуть розробляти після нормандської зустрічі.