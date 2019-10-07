Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про червоні лінії в законі про особливий статус Донбасу.

Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів повідомив, що вибори на Донбасі можуть відбуватися виключно за українським законодавством. Це є одна з тих червоних ліній, про які раніше говорили.

Другою червоною лінією є те, що вибори можуть відбуватися лише, коли немає кулеметів, танків, іншої зброї.

Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу, – додав спікер.

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Дмитро Разумков також зазначив, що новий закон про особливий статус Донбасу повинен розроблятися із залученням експертів, громадськості, Верховної Ради, Офісу президента, а також закордонних партнерів.

Цей закон буде писатися разом з суспільством, тому що це питання дуже важливе для всієї держави, – додав він.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко повідомив, що останнє слово у законі про особливий статус Донбасу буде за Радою.