У Кремлі не бачать можливості для двосторонньої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського найближчим часом.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зараз акцент робиться на підготовці до нормандського формату, тому поки рано говорити про можливість двосторонньої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

– Поки рано говорити, ми акцентуємося зараз на підготовці до нормандського формату, – так він відповів на питання, чи можлива зустріч президентів РФ та України до нормандського саміту.

Нагадаємо, 13 ллистопада Нурсултан Назарбаєв запропонував провести зустріч президентів України та РФ – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – у Казахстані.

Водночас очільник МЗС України Вадим Пристайко назвав зустріч Зеленського і Путіна у Казахстані малоймовірною.