Екс-директору гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк 60 днів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-директору гендепартаменту банківського нагляду Аллі Шульзі у справі про стабкредит VAB Банку. Її відправили під варту на термін 60 днів. Призначена застава у розмірі 15 млн грн.

Читайте: Затримання співробітниці Офісу президента на хабарі: у НАБУ назвали її спільницю

Нагадаємо, що 11-12 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру екс-першому заступнику голови НБУ Олександру Пісаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському і Шульзі у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Крім них про підозру було повідомлено ще п’ятьом особам: голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовцям приватних компаній, пов’язаних з власниками банку. У відомстві повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.