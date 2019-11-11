Співробітники НАБУ проводять обшуки в офісі одного з найбільших банків України Райффайзен Банку Аваль, щоб затримати голову правління Александра Пісарука.

У ЗМІ зявилася інформація, що в офіс одного з найбільших банків України Райффайзен Банку прийшли співробітники НАБУ. Вони мають намір затримати голову правління Александа Пісарук.

Згідно з інформацією медіа, претензії правоохоронців до Пісарука стосуються рефінансування Нацбанком банку Бахматюка. Пісаруку інкримінують порушення статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Олександр Писарук – колишній перший заступник екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка живе в Лондоні. До цього він з 1997 року працював у банку ING. Зокрема, у 2010-2014 роках був регіональним керівником цього банку у Центральній і Східній Європі.