Представник президента в Криму зазначив, що Україна не має наміру відновлювати водопостачання на півострів.

Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що позиція щодо непостачання води до тимчасово окупованого півострова є однозначною та немає підстав для того, аби її змінювати.

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– Під час спілкування з журналістами президент заявив, що ніхто до української сторони з цим питанням не звертався. Ми за місяці роботи в представництві не бачили звернень іншої сторони щодо цього питання, – зазначив Кориневич.

Раніше Антон Кориневич назвав три основні кроки для деокупації Криму.