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Факти / Україна / Політика

У Раді заблокували трибуну: розгорнулася дискусія про ринок землі

У Верховній Раді України фракція Слуга народу вийшла до трибуни, аби недопустити її блокування Опозиційною платформою За життя.

У Раді заблокували трибуну: розгорнулася дискусія про ринок землі

У середу нардепи працюють у залі до 14.00, проте через важливість сьогоднішньої теми засідання може затягнутися, бо депутати розглянуть законопроект про ринок сільськогосподарської землі.

Саме ця тема є резонансною для депутатів ІХ скликання, тому що у політиків кардинально різні погляди щодо використання землі.

У зв’язку з цим Опозиційна платформа За життя хотіла заблокувати трибуну, але фракція Слуга народу вийшла до неї, аби не допустити блокування роботи Ради.

Читайте: Верховна Рада: онлайн-трансляція засідання 13 листопада

Депутат від Слуги народу Микита Потураєв назвав представників ОПЗЖ спадкоємцями сталінського режиму та заявив, що відкриття ринку землі дасть змогу попрощатися з комуністичним спадком.

Віктор Бондар із групи За майбутнє заявив, що “заради чергових кредитів намагаються проштовхнути” продаж землі – і прирівнюють Україну до країн третього світу.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що проблеми в роботі з МВФ не виникнуть через обмеження на придбання землі іноземцями.

Фото: УНІАН

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