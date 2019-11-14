Колишнього народного депутата Олександра Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначив, що Онищенко повертається в Україну, бо він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем.

– Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію, – пояснив Ситник.

Також Ситник не відкинув ймовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти у Німеччину, де має підприємства. За його словами, у цій ситуації все буде залежати від оперативності закордонних колег.

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У свою чергу, екс-нардеп Олександр Онищенко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків та пообіцяв повернутися в Україну добровільно, якщо захоче.

– Ситник заявляє, що я програв суди і екстрадують незабаром. І знову бреше. У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати тільки за згодою Кабінету міністрів Іспанії. Суд щодо екстрадиції був в березні 2017-ого року. І три роки Кабмін так нічого і не підписав. У підсумку я сам повідомив усім, що я написав заяву, що хочу повернутися в Україну, – пояснює свою позицію Онищенко.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей. Онищенко останніми роками переховується за кордоном і нібито готує різні компромати на українську владу.

Як пише видання Times Square Chronicles, таким чином він просто намагається уникнути покарання і виграти від політичного розкладу в Україні.