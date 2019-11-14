PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Онищенка екстрадують в Україну до кінця року – НАБУ

Колишнього народного депутата Олександра Онищенко, який втік з України та переховується від слідства, екстрадують з Іспанії, де він програв усі суди.

Онищенка екстрадують в Україну до кінця року – НАБУ

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник зазначив, що Онищенко повертається в Україну, бо він програв усі суди на території Іспанії – і в частині екстрадиції, і в частині визнання його політичним біженцем.

– Є певна орієнтовна дата – це грудень 2019 року. Звичайно, щось ще може відбутися, але суди він програв. Тому є рішення про його екстрадицію, – пояснив Ситник.

Також Ситник не відкинув ймовірність, що Онищенко з Іспанії може втекти у Німеччину, де має підприємства. За його словами, у цій ситуації все буде залежати від оперативності закордонних колег.

Читайте: Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради

У свою чергу, екс-нардеп Олександр Онищенко на своїй сторінці у Facebook заявив, що Ситник бреше про екстрадицію і заморожування його рахунків та пообіцяв повернутися в Україну добровільно, якщо захоче.

– Ситник заявляє, що я програв суди і екстрадують незабаром. І знову бреше. У рішенні мого суду написано, що мене можуть екстрадувати тільки за згодою Кабінету міністрів Іспанії.

Суд щодо екстрадиції був в березні 2017-ого року. І три роки Кабмін так нічого і не підписав. У підсумку я сам повідомив усім, що я написав заяву, що хочу повернутися в Україну, – пояснює свою позицію Онищенко.

Нагадаємо, в Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей. Онищенко останніми роками переховується за кордоном і нібито готує різні компромати на українську владу.

Як пише видання Times Square Chronicles, таким чином він просто намагається уникнути покарання і виграти від політичного розкладу в Україні.

Джерело: 24 канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Артем Ситник
Такого ще не було: НАБУ анонсувало “цікаві” справи проти чиновників
В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа Онищенка
В аеропорту Бориспіль затримали 74-річну матір нардепа Онищенка
Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради
Суд зняв Онищенка з виборів до Верховної Ради
Зеленський з керівництвом НАБУ і САП
Три місяці на результат: Зеленський попередив керівництво НАБУ і САП
Повернення екс-чиновників: чому Януковича та Азарова не варто чекати
Повернення екс-чиновників: чому Януковича та Азарова не варто чекати
Артем Ситник
ДБР розслідує отримання Ситником хабара від екс-нардепа Крючкова – ГПУ
Суд
Коли запрацює Антикорупційний суд – Ситник назвав дату
Реклама НАБУ в метро: на Ситника подали до суду
Реклама НАБУ в метро: на Ситника подали до суду
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка