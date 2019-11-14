Місія ОБСЄ підтвердила, що обидві сторони завершили розведення сил і засобів поблизу Петрівського.

СММ ОБСЄ отримала листа від незаконних збройних формувань на Донбасі про те, що поблизу Петрівського було завершено відведення сил і засобів із погодженої ділянки.

Також ОБСЄ отримала дві вербальні ноти від МЗС України, одна з яких повідомляла про завершення розведення сил у відповідному районі.

– У другій вербальній ноті Міністерства закордонних справ України та в згаданому листі від незаконних збройних формувань також викладено повідомлення про готовність розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення, – повідомили в ОБСЄ.

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Відповідний демонтаж мають почати згідно з планом-графіком, що був узгоджений Тристоронньою контактною групою.

Місія ОБСЄ продовжує активний моніторинг ситуації і надалі повідомлятиме про перебіг подій.

До слова, 11 листопада штаб ООС повідомив про завершення практичної фази розведення сил в районі Петрівського.